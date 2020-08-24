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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

Банк России установил на 25 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 74,4181 рубля, что на 31,9 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Банки.ру

Курсы доллара и евро на 25 августа

Банки.ру01:00
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
Телеканал 360°

Центробанк: доллар и евро падают

Телеканал 360°вчера в 07:30
ПРАЙМ

Курс рубля корректируется вверх после обновления минимумов за несколько месяцев

ПРАЙМвчера в 09:06
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос на 31 копейку

Московский Комсомолецвчера в 07:02
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,903 руб

Финмаркет01:02
Интерфакс

Доллар подешевел на 31 копейку

Интерфаксвчера в 03:41

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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