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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

Банк России установил на 25 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 74,4181 рубля, что на 31,9 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,51 рубля

ПРАЙМ04:34
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,903 руб

Финмаркет01:02
Телеканал 360°

Центробанк: доллар и евро падают

Телеканал 360°вчера в 07:30
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос на 31 копейку

Московский Комсомолецвчера в 07:02
Банки.ру

Курсы доллара и евро на 25 августа

Банки.ру01:00
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 24 августа: 74,4184 руб/доллар США и 87,9030 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Как в школах Самары пройдут линейки 1 сентября 2020 года

В рамках заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр образования Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что в 2020 году школьные линейки 1 сентября будут организованы на открытом воздухе только для учеников 1 и 11 классов.
Как в школах Самары пройдут линейки 1 сентября 2020 года
Kursk.comвчера в 15:11
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Ведомости02:57
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Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,3K

Выбираем гаджет к новому учебному году с партнёрами 3DNews. Часть I

Начинаются горячие дни покупок принадлежностей к учебному году, и советы партнёров 3DNews, специализирующихся на выпуске различных электронных устройств, могут помочь в выборе необходимого гаджета с высокой функциональностью при приемлемой цене.
3DNews02:00
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В Севастополе скончались два пациента с коронавирусом

Севастополь, 25 августа 2020, 11:32 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Севастополе за минувшие сутки, также стало известно о двух новых смертельных исходах среди пациентов с подтверждённым заражением.
REGNUM04:32
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