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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 27 августа до 75,54 рубля

Банк России установил на 27 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5379 рубля, что на 1 рубль 2,5 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Телеканал 360°

ЦБ опубликовал курс валют на 27 августа

Телеканал 360°13:24
Известия

Официальный курс евро превысил 89 рублей

Известия07:47
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 27 августа до 75,54 рубля

ТАСС07:40
Росбалт

Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:42
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 27 августа

9111.ru08:02
Московский Комсомолец

Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на рубль

Московский Комсомолец08:29
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 88,059 рубля

Газета.Ruвчера в 06:54

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
РИА Новости08:25
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
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СМИ сравнили симптомы болезни Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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