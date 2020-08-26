ЦБ повысил курс доллара на 27 августа до 75,54 рубля
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Банк России установил на 27 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5379 рубля, что на 1 рубль 2,5 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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