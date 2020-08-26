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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 27 августа до 75,54 рубля

Банк России установил на 27 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5379 рубля, что на 1 рубль 2,5 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Московский Комсомолец

Официальный курс евро превысил 88 рублей

Московский Комсомолецвчера в 07:23
ИА Клерк.Ру

Евро перешагнул порог в 88 рублей. Курсы валют от ЦБ на завтра

ИА Клерк.Рувчера в 10:29
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — на 16 коп

Urbc.Ruвчера в 07:08
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 27 августа до 75,54 рубля

ТАСС07:40
Интересант

Официальный курс евро на среду вырос до 88,06 рубля

Интересантвчера в 06:17
ПРАЙМ

Официальный курс доллара к белорусскому рублю на среду вырос на 1,85%

ПРАЙМвчера в 07:46
Телеканал 360°

Центробанк: доллар и евро падают

Телеканал 360°24 августа в 07:30

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
1,9K

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
1,5K

Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спортвчера в 10:41
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
6,1K

При выявлении у школьника коронавируса протестируют всё его окружение

«Дальше проводятся по протоколам Роспотребнадзора и Минздрава исследования, кто контактировал, будет проведено тестирование, дальше будет приниматься решение в зависимости от тех результатов, которые есть», — сказала заместитель министра.
Известия10:40