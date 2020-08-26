При выявлении у школьника коронавируса протестируют всё его окружение

«Дальше проводятся по протоколам Роспотребнадзора и Минздрава исследования, кто контактировал, будет проведено тестирование, дальше будет приниматься решение в зависимости от тех результатов, которые есть», — сказала заместитель министра.