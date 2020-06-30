Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля

Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
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Курсы валют на сегодня, 1 июля 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:27

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 70,4413 руб

Финмаркет05:36

Курсы валют ЦБ РФ на 30 июня: 70,4413 руб/доллар США и 78,9929 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ повысил курс доллара на 1 июля до 70,44 рубля

ТАСС05:57

Официальный курс доллара вырос на 49 копеек, евро — на 31

Банки.ру05:55

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 июля в размере 78.9929 руб. против 78.6812 руб. на 30 июня

АК&М06:31

Банк России вновь ощутимо повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:31
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Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
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Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.
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