Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля
Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
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Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
Территория новостей 06:49
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск 22:46
Армия и оружие
НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400
Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru 22:17
Шоу-бизнес
О желании создания семьи заявил Николай Басков
«Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — признался Басков.
CT news 07:38
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:45
Баскетбол
Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона
Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
CT news 10:21
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
RT на русском 12:36
Общество
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.
РИА Новости 21:44
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Футбол
Диего Марадона может возглавить сборную Испании
Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.
Чемпионат 22:39
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Экономика
Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике
На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.
Lenta.ru 20:00
Космос
Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе
Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости вчера в 21:56
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Здоровье
Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск онкологии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:36
Происшествия
Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери
Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.
ФАН 23:04
Наука
Автомобили получат радар, который заглядывает за угол
По словам экспертов, применительно к случаю с авто сигнал аппарата попадает на объект под каким-либо углом.
МедиаПоток 22:06
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт вчера в 14:42
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,8 тысячи
Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3 796 до 3 831 человек.
Интерфакс 16:29