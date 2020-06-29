Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля

Здоровье Всех, кто приедет в Амгу на отдых, будут штрафовать Глава Амгинского улуса Николай Архипов провел прямой эфир в Instagram. На нем он заявил, что приехавших на отдых в Амгу будут штрафовать. 1

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 298

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Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 1,4K

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Хоккей Новое тестирование в НХЛ выявило 15 случаев заражения коронавирусом Согласно сообщению Национальной Хоккейной Лиги, из 1450 игроков было выявлено 15 заболевших спортсменов.

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Футбол Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения.

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