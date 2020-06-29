Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,14 рубля — до 78,6812 рубля, курс доллара увеличился на 82,29 копейки, до 69,9513 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт07:15

ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля

ТАСС06:45

ЦБ РФ установил курс евро с 30 июня в размере 78,6812 руб. (исправленная версия)

Финмаркет06:56

Официальный курс доллара повысился на 82 копейки, евро — на 1 рубль 14 копеек

Банки.ру06:20

Официальный курс доллара США вырос на 82 коп., евро — на 1,14 руб

Urbc.Ru07:04

Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля

ПРАЙМ06:27
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:57, Ашберн
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
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Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией

Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
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