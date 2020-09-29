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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

Банк России установил на 30 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 79,6845 рубля, что на 1 рубль 1,32 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Фонтанка.Ру

Официальный курс евро вырос ещё на полтора рубля, доллар — почти 80

Фонтанка.Ру07:48
Rambler News Service

ЦБ повысил официальный курс евро на 1,5 рубля

Rambler News Service07:33
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 93,02 рубля

ПРАЙМ07:07
News.ru

Банк России повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

News.ru07:30
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

ТАСС07:20
Аргументы и Факты

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 30 сентября

Аргументы и Факты08:33
Московский Комсомолец

На фоне падения рубля в банках начала заканчиваться валюта

Московский Комсомолец06:52

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Защита семьи «Тесака» направила в СК заявление о его убийстве

Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новости13:16
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Пашинян и Алиев рассказали об участии Турции в карабахском конфликте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 29 сентября в эфире российского телевидения высказались о роли Турции в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.
Ридус13:50

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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