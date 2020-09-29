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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

Банк России установил на 30 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 79,6845 рубля, что на 1 рубль 1,32 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Фонтанка.Ру

Официальный курс евро вырос ещё на полтора рубля, доллар — почти 80

Фонтанка.Ру07:48
Росбалт

Банк России вновь значительно повысил курсы доллара и евро

Росбалт07:34
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

ТАСС07:20
News.ru

Банк России повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

News.ru07:30
Аргументы и Факты

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 30 сентября

Аргументы и Факты08:33
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 93,02 рубля

ПРАЙМ07:07
Московский Комсомолец

На фоне падения рубля в банках начала заканчиваться валюта

Московский Комсомолец06:52

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Коммерсантъ10:45
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Франция призвала Германию представить доказательства по Навальному

По словам Камбона, к ситуации с Навальным могут быть причастны враги России, для которых открылись новые возможности, те, кто хочет дестабилизировать положение президента РФ Владимира Путина.
МонаВиста06:07
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Сборная России сыграет с турками и венграми на стадионе «Динамо»

Сборная России по футболу проведет домашние матчи группового этапа Лиги наций с командами Турции и Венгрии на стадионе в Петровском парке, где принимает соперников московское "Динамо", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:20