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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

Банк России установил на 30 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 79,6845 рубля, что на 1 рубль 1,32 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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ТАСС

Преодоления пороговых значений курсом евро

ТАСС08:17
Rambler News Service

ЦБ повысил официальный курс евро на 1,5 рубля

Rambler News Service07:33
Аргументы и Факты

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 30 сентября

Аргументы и Факты08:33
News.ru

Банк России повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

News.ru07:30
Фонтанка.Ру

Официальный курс евро вырос ещё на полтора рубля, доллар — почти 80

Фонтанка.Ру07:48
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 1,1 рубля, евро — на 1,5 рубля

Банки.ру07:14
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 93,02 рубля

ПРАЙМ07:07

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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