Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, что местной власти удалось перехватить разговор Польши и Германии по Навальному.
Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Меньше всего опять пострадал интернет — но если в первом квартале 2020 г. это медиа еще показывало рост, то во втором квартале ушло в минус и по итогам полугодия рынок онлайн-рекламы, по данным АКАР, уменьшился на 1% до 108-109 млрд руб. Интернет в конце 2018 г. впервые обогнал телеканалы по рекламным доходам и с тех пор его доля в маркетинговых бюджетах только растет.
В проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития говорится о том, что коронавирусная инфекция приведет к максимальному за последние четырнадцать лет сокращению численности населения Российской Федерации.