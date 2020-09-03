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Экономика
ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 4 сентября до 75,47 рубля

Банк России установил на 4 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,4680 рубля, что на 1 рубль 60,92 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 4 сентября до 75,47 рубля

ТАСС06:17
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 61 копейку, евро — на 1 рубль 40 копеек

Банки.ру06:13
Вечерняя Москва

Курс евро вырос до 88,3 рубля, курс доллара увеличился до 74,7 рубля

Вечерняя Москвавчера в 15:38
Экономика сегодня

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 4 сентября

Экономика сегодня06:03
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 89,14 рублей

ПРАЙМ06:01
Москва 24

Эксперт предсказал рост курса евро до 100 рублей

Москва 2405:12
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Газета.Ru06:04

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Ведомости00:32
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Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова

Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова
News.ru05:56
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Лукашенко заявил о перехвате разговора Польши и Германии по Навальному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, что местной власти удалось перехватить разговор Польши и Германии по Навальному.
Слово и Дело06:22

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС1 сентября в 06:03
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Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости06:09
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Телеканалы весной потеряли около четверти доходов

Меньше всего опять пострадал интернет — но если в первом квартале 2020 г. это медиа еще показывало рост, то во втором квартале ушло в минус и по итогам полугодия рынок онлайн-рекламы, по данным АКАР, уменьшился на 1% до 108-109 млрд руб. Интернет в конце 2018 г. впервые обогнал телеканалы по рекламным доходам и с тех пор его доля в маркетинговых бюджетах только растет.
Ведомости06:17

После коронавируса население страны сократится максимально за 14 лет

В проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития говорится о том, что коронавирусная инфекция приведет к максимальному за последние четырнадцать лет сокращению численности населения Российской Федерации.
Evo-rus.comвчера в 12:01
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