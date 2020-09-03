Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен расставить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.
Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
Кузнецова напомнила, что во время инициированного ею недавнего посещения дома ребенка "Елочка" в Симферополе и Белогорского дома-интерната московские врачи и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обнаружили, что воспитанникам учреждений с тяжелыми заболеваниями и дефицитом массы тела не подобрали спецпитание.