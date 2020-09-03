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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 4 сентября до 75,47 рубля

Банк России установил на 4 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,4680 рубля, что на 1 рубль 60,92 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Инфорос

ЦБ повысил курс доллара на 4 сентября до 75,47 рубля

Инфорос07:08
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 4 сентября до 75,47 рубля

ТАСС06:17
Росбалт

ЦБ РФ резко повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:50
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 61 копейку, евро — на 1 рубль 40 копеек

Банки.ру06:13
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Газета.Ru06:04
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос более чем на полтора рубля

Московский Комсомолец07:01
Вечерняя Москва

Курс евро вырос до 88,3 рубля, курс доллара увеличился до 74,7 рубля

Вечерняя Москвавчера в 15:38

Лукашенко планирует расставить все точки над «i» на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен расставить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.
Газета.Ru07:20
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма

Кузнецова напомнила, что во время инициированного ею недавнего посещения дома ребенка "Елочка" в Симферополе и Белогорского дома-интерната московские врачи и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обнаружили, что воспитанникам учреждений с тяжелыми заболеваниями и дефицитом массы тела не подобрали спецпитание.
Российская газета07:48
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В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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