Банк России установил на 5 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,0151 рубля, что на 67,4 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля

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