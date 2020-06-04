Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля
Банк России установил на 5 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,0151 рубля, что на 67,4 копейки выше предыдущего показателя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Авто
Lada покинула авторынок Евросоюза
Автоновости дня вчера в 07:21
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Политика
Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru 10:02
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Хоккей
НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила формат проведения серий плей-офф и порядок посева команд.
Газета.Ru 17:19
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Общество
Власти Приморья ввели новый порядок въезда в регион
Новый порядок въезда в Приморье начнёт действовать с 7 июня.
Deita.ru 20:00
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Здоровье
Офтальмолог предупредил об опасности отекших век
Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс 19:48
Политика
Путин может обратиться к россиянам после голосования
Владимир Путин может продолжить практику обращений к стране и выступить еще раз после подведения итогов голосования по поправкам к Конституции.
Комсомольская правда 06:43
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Футбол
Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором
Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru вчера в 14:42
Политика
Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление РИА Новости Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что причиной ЧП с разливом топлива в Норильске стало таяние вечной мерзлоты.
Рамблер 12:09
Политика
Турция возобновит авиасообщение с 10 июня
Министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу сообщил, что Турция начнет возобновлять авиасообщение с 10 июня.
ФедералПресс 06:50
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10