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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

Банк России установил на 8-10 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6376 рубля, что на 59,79 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Аргументы и Факты

ЦБ РФ повысил официальные курсы евро и доллара более чем на 50 копеек

Аргументы и Факты07:59
Московский Комсомолец

Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на 50 копеек

Московский Комсомолец06:32
Фонтанка.Ру

Евро и доллар продолжают расти на бирже

Фонтанка.Ру03:41
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

ТАСС06:02
Росбалт

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:24
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 60 копеек, евро — на 55

Банки.ру06:00
News.ru

ЦБ повысил курс доллара до 73,64 рубля на 8–10 августа

News.ru06:28

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
16

Госпиталь МЧС РФ в Бейруте уже принял 13 пострадавших при взрыве

Отмечается, что медики аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого на территории футбольного поля в Бейруте, в первый день работы уже приняли 13 пациентов, всего пункт способен принимать до 150 человек в сутки.
RuNews24.ru02:24
29

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
29

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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За смерть двух мужчин омичку приговорили к 13 годам

Суд признал девушку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия.
Вечерний Омск. Неделя08:26
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