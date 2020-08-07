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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

Банк России установил на 8-10 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6376 рубля, что на 59,79 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Финмаркет

Рубль вечером слабеет к доллару и укрепляется к евро вслед за динамикой валют на Forex

Финмаркет12:35
ПРАЙМ

Рубль осторожничает в начале августа

ПРАЙМ12:09
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

ТАСС06:02
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 60 копеек, евро — на 55

Банки.ру06:00
Фонтанка.Ру

Евро и доллар продолжают расти на бирже

Фонтанка.Ру03:41
Росбалт

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:24
Экспресс газета

Доллар падает в цене

Экспресс газета23:20

Самолеты ВВС Великобритании сопроводили корабль ВМФ РФ в Северном море

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, несколько истребителей Typhoon и самолет-заправщик VIP Voyager ВВС Соединенного Королевства сопровождали проход патрульного корабля ВМФ РФ "Василий Быков" через Северное море.
Самолеты ВВС Великобритании сопроводили корабль ВМФ РФ в Северном море
ПолитРоссия09:46

Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
RT на русском11:14
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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