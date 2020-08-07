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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

Банк России установил на 8-10 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6376 рубля, что на 59,79 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Финмаркет

Рубль вечером слабеет к доллару и укрепляется к евро вслед за динамикой валют на Forex

Финмаркет12:35
Московский Комсомолец

Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на 50 копеек

Московский Комсомолец06:32
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

ТАСС06:02
Банки.ру

Банк России представил расчеты по ослаблению рубля в июле

Банки.ру08:51
Фонтанка.Ру

Евро и доллар продолжают расти на бирже

Фонтанка.Ру03:41
Росбалт

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:24
Экспресс газета

Доллар падает в цене

Экспресс газета23:20

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Lenta.ru05:52
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Microsoft Excel вынудил ученых переименовать гены

Сокращения вроде MARCH1 или SEPT1 программа по умолчанию конвертирует в даты, и связанные с этим ошибки регулярно всплывают в научных работах, — по оценке австралийских ученых они есть в каждой пятой статье, содержащей дополнительные exсel-таблицы с генами.
N+108:50
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
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Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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