Microsoft Excel вынудил ученых переименовать гены

Сокращения вроде MARCH1 или SEPT1 программа по умолчанию конвертирует в даты, и связанные с этим ошибки регулярно всплывают в научных работах, — по оценке австралийских ученых они есть в каждой пятой статье, содержащей дополнительные exсel-таблицы с генами.