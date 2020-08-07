Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Сокращения вроде MARCH1 или SEPT1 программа по умолчанию конвертирует в даты, и связанные с этим ошибки регулярно всплывают в научных работах, — по оценке австралийских ученых они есть в каждой пятой статье, содержащей дополнительные exсel-таблицы с генами.
"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.