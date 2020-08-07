Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
«Наша цель в Hood: Outlaws & Legends — создать мрачное и жестокое переосмысление легенды о Робине Гуде, направив мифы и суеверия на борьбу с человеческой властью и коррупцией», — добавил глава Sumo Newcastle Оуэн О'Брайен (Owen O’Brien).
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал беспочвенными публикации в СМИ о том, что сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики даст возможность Эр-Рияду разработать ядерное оружие.
Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.