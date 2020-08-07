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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

Банк России установил на 8-10 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6376 рубля, что на 59,79 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Банки.ру

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру03:30
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 8-10 августа до 73,64 рубля

ТАСС06:02
Свободная Пресса

Курс валют: Центробанк объявил, что доллар и евро вырастут в выходные

Свободная Пресса05:51
Фонтанка.Ру

Евро и доллар продолжают расти на бирже

Фонтанка.Ру03:41
News.ru

ЦБ повысил курс доллара до 73,64 рубля на 8-10 августа

News.ru06:28
Росбалт

Рубль в ходе торгов несет потери к доллару и евро

Росбалт03:53
Вечерняя Москва

Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

Вечерняя Москвавчера в 12:55

В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Видео: переосмысление легенды о Робин Гуде в дебютном трейлере средневекового боевика Hood: Outlaws Legends

«Наша цель в Hood: Outlaws & Legends — создать мрачное и жестокое переосмысление легенды о Робине Гуде, направив мифы и суеверия на борьбу с человеческой властью и коррупцией», — добавил глава Sumo Newcastle Оуэн О'Брайен (Owen O’Brien).
3DNews02:37

МИД Китая опроверг сообщения о помощи Саудовской Аравии в разработке ядерного оружия

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал беспочвенными публикации в СМИ о том, что сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики даст возможность Эр-Рияду разработать ядерное оружие.
ТАСС04:56

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБКвчера в 08:25
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