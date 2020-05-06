Банк России установил на 8 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,1169 рубля, что на 14,5 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 0,1 копейки, до 80,0611 рубля.

ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 670

Общество Собянин ввел масочный режим с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах. 2,8K

Политика Гражданин США признался в попытке похитить Николаса Мадуро Ранее на этой неделе Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу – два гражданина США. 110

Политика Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2» Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio. 4

Политика Власти США опубликовали 57 документов о вмешательстве РФ в выборы На сайте Спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США 7 мая были размещены 57 стенограмм и сопроводительных документов, содержащих показания свидетелей о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2016 году. 105

Общество Из Каракаса в Москву вернутся россияне, белорусы и один украинец Обратно Boeing 767–300 пустым не полетит: в Москву, по предварительным данным, должно быть вывезено 77 человек — не только граждан РФ, но также десять белорусов и один украинец.

Армия и оружие На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.

Экономика ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу. 205

Авто Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.

Экономика Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 872

Общество Самоизоляция может стать мишенью для коронавируса Академик РАН Виталий Зверев считает, что режим самоизоляции может навредить россиянам и сам по себе несет негативные последствия в особенности для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 13

Шоу-бизнес Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой. 13

Здоровье В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом Сергей Кузнецов добавил, что с 1 по 7 мая в Новокузнецке выявили 34 заболевших коронавирусом, в том числе 4 человека за последние сутки. 14