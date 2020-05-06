Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

Банк России установил на 8 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,1169 рубля, что на 14,5 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 0,1 копейки, до 80,0611 рубля.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 8 мая

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Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

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Официальный курс евро на пятницу остался на уровне 80,06 рубля

ПРАЙМ06:15

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,1169 руб

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Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Российская газетавчера в 06:49

ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

ТАСС06:24
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