Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля
Банк России установил на 8 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,1169 рубля, что на 14,5 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 0,1 копейки, до 80,0611 рубля.
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Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»
Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
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Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
Собянин ввел масочный режим с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах.
РИА Новости 09:26
Политика
Гражданин США признался в попытке похитить Николаса Мадуро
Ранее на этой неделе Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу – два гражданина США.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
РИА Новости 19:28
Авто
У кроссовера Hyundai Palisade появилась VIP-версия
Компания Hyundai обновила большой кроссовер Palisade для южнокорейского рынка.
Motor вчера в 09:00
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Власти США опубликовали 57 документов о вмешательстве РФ в выборы
На сайте Спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США 7 мая были размещены 57 стенограмм и сопроводительных документов, содержащих показания свидетелей о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2016 году.
Московский Комсомолец 19:49
Общество
Из Каракаса в Москву вернутся россияне, белорусы и один украинец
Обратно Boeing 767–300 пустым не полетит: в Москву, по предварительным данным, должно быть вывезено 77 человек — не только граждан РФ, но также десять белорусов и один украинец.
Коммерсантъ 21:00
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Авто
Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года
Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.
Тарантас Ньюс 05 мая в 07:33
Политика
Боксеры Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Двум самым успешным боксерам стало опасно оставаться на родине.
ТВ Центр 15:35
Экономика
Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
RT на русском 20:32
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Общество
Самоизоляция может стать мишенью для коронавируса
Академик РАН Виталий Зверев считает, что режим самоизоляции может навредить россиянам и сам по себе несет негативные последствия в особенности для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Live24 06:08
Шоу-бизнес
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки.
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
Общество
ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в кабмине, также есть вероятность, что из-за этого старт нового учебного года в вузах отложат на 1 октября.
Gazeta.SPb вчера в 03:15
Здоровье
В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Сергей Кузнецов добавил, что с 1 по 7 мая в Новокузнецке выявили 34 заболевших коронавирусом, в том числе 4 человека за последние сутки.
Город новостей 02:09
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
iReactor 03:08
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.
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