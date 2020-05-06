Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

Банк России установил на 8 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,1169 рубля, что на 14,5 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 0,1 копейки, до 80,0611 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро слегка повышены

Росбалт06:35

Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правдавчера в 07:37

Официальный курс евро на пятницу остался на уровне 80,06 рубля

ПРАЙМ06:15

ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

ТАСС06:24

Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Российская газетавчера в 06:49

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:31

Официальный курс доллара повысился на 1,3 рубля, евро — на 1 рубль

Банки.рувчера в 06:30
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Минпросвещения не исключает переноса ЕГЭ на лето 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
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Прокуратура требует возбудить дело за фейк о создании коронавируса для чипирования людей

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«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
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