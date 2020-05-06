Банк России установил на 8 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,1169 рубля, что на 14,5 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 0,1 копейки, до 80,0611 рубля.

ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

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