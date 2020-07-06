Финансы

КомпанияКомпанияЦБ повысил курс евро на 7 июля до 80 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля. Евро подорожал более чем на 1,3 рубля, говорится на официальном сайте регулятора. В частности, курс евро установлен на уровне 80,5581 рубля, что на 1,34 рубля больше, чем официальный курс от 4 июля.
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ЦБ установил официальные курсы на среду

Бизнес журнал01:50

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,4676 руб

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Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 07:39

Центробанк повысил официальный курс доллара до 72 рублей

Экономика сегоднявчера в 07:02

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАССвчера в 06:50

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

ПРАЙМвчера в 06:46

Официальный курс доллара вырос на 83 копейки, евро — на 91

Банки.рувчера в 07:00
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Космос

Ученый РАН назвал способ защиты от радиации на Луне и Марсе

Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если построят жилища на глубине около метра.
iReactor 03:34
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Футбол

ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро

ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
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Общество

В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом

После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативных штаб.
РБК 03:41
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
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Технологии

Эксперты назвали пароли, которые легче всего взломать

Названы самые легкие для взлома пароли. Мошенникам проще всего взломать пароли из простых слов типа "password" или "qwerty".
Piter.tv 01:06
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Общество

Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена

В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Общество

Беглов поздравил петербуржцев с Днём семьи, любви и верности

78.ru 00:22
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Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

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Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 06 июля в 08:25
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Политика

Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
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Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
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Происшествия

Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» скончалась спустя 11 лет

Pravda.Ru 06 июля в 10:33
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Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

RT на русском 01:02
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Финансы

Подошел ли к концу «идеальный шторм» на российском фондовом рынке

Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности.
ТАСС вчера в 08:40
Происшествия

Мужчин, пропавших в труднодоступном урочище в Хакасии, нашли мертвыми

Московский Комсомолец Хакасия 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
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