Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля. Евро подорожал более чем на 1,3 рубля, говорится на официальном сайте регулятора. В частности, курс евро установлен на уровне 80,5581 рубля, что на 1,34 рубля больше, чем официальный курс от 4 июля.

ЦБ повысил курс евро на 7 июля до 80 рублей

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