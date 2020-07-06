Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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Доллар по официальному курсу ЦБ превысил 72 рубля. Евро вырос еще на 91 копейку
Интересантвчера в 07:08
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Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины
По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет.
UfaTime.ru вчера в 16:56
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Общество
В Италии врачам удалось разделить сиамских близнецов
На подготовку и исследования ушло больше года, всего потребовалось три операции. Сейчас маленькие пациентки чувствуют себя хорошо.
Первый канал 01:36
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
ИА Крыминформ вчера в 04:04
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
ПРАЙМ 03:02
Культура
Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября
Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» скончалась спустя 11 лет
Pravda.Ru 06 июля в 10:33
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Технологии
Bosch eBike Design Vision — электрический велосипед самого ближайшего будущего. Это концепт, но созданный на основе серийных компонентов
Не исключено, что компания, кроме прочего, рассчитывает на то, что кто-то из производителей решит выпустить что-то подобное и обратится к Bosch за комплектующими.
iXBT.com 03:53
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей
Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Общество
В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров
Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах.
REGNUM 04:14
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия вчера в 06:36
Общество
«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске
«Норникель» решил оспорить размер ущерба, рассчитанный Росприроднадзором по итогам аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщается на сайте компании.
РБК 04:09
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Здоровье
Доктор Мясников предостерег россиян от новых вирусов из Китая
Вирусные заболевания, которые в разы страшнее COVID-19 и бубонной чумы, могут прийти из Китая, заметил телеведущий и доктор Александр Мясников.
Народные новости 04:07
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09