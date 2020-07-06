Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ установил официальные курсы на среду

Бизнес журнал01:50

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,4676 руб

Финмаркет01:02

Официальный курс доллара вырос на 83 копейки, евро — на 91

Банки.рувчера в 07:00

Доллар по официальному курсу ЦБ превысил 72 рубля. Евро вырос еще на 91 копейку

Интересантвчера в 07:08

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 07:39

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАССвчера в 06:50

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

ПРАЙМвчера в 06:46
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Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
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Общество

Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины

По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет.
UfaTime.ru вчера в 16:56
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Футбол

ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Общество

В Италии врачам удалось разделить сиамских близнецов

На подготовку и исследования ушло больше года, всего потребовалось три операции. Сейчас маленькие пациентки чувствуют себя хорошо.
Первый канал 01:36
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Общество

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
ИА Крыминформ вчера в 04:04
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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
ПРАЙМ 03:02
Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва вчера в 05:59
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» скончалась спустя 11 лет

Pravda.Ru 06 июля в 10:33
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
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Технологии

Bosch eBike Design Vision — электрический велосипед самого ближайшего будущего. Это концепт, но созданный на основе серийных компонентов

Не исключено, что компания, кроме прочего, рассчитывает на то, что кто-то из производителей решит выпустить что-то подобное и обратится к Bosch за комплектующими.
iXBT.com 03:53
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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Общество

Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей

Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Общество

В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров

Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах.
REGNUM 04:14
1
Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия вчера в 06:36
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Общество

«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске

«Норникель» решил оспорить размер ущерба, рассчитанный Росприроднадзором по итогам аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщается на сайте компании.
РБК 04:09
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Общество

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
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Здоровье

Доктор Мясников предостерег россиян от новых вирусов из Китая

Вирусные заболевания, которые в разы страшнее COVID-19 и бубонной чумы, могут прийти из Китая, заметил телеведущий и доктор Александр Мясников.
Народные новости 04:07
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Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Ведомости 03:24
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
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