Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 203

Общество Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет. 7

Футбол ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 870

Общество В Италии врачам удалось разделить сиамских близнецов На подготовку и исследования ушло больше года, всего потребовалось три операции. Сейчас маленькие пациентки чувствуют себя хорошо. 1

Финансы Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24% Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Культура Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте». 3

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. 42

Общество Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах. 1