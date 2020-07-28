Финансы

ТАССТАССЦБ повысил на 29 июля курс доллара до 71,92 рубля

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Банк России установил на 29 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9196 рубля, что на 33,46 копейки выше предыдущего показателя.
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Официальные курсы доллара и евро ощутимо повышены

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Центробанк повысил курс доллара на 29 июля

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Интересант06:12

ЦБ повысил на 29 июля курс доллара до 71,92 рубля

ТАСС06:10
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В «Челси» ожидают, что форвард продолжит карьеру в «Арсенале».
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Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.
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Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщается в Twitter-аккаунте биеннале.
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Ловрен прокомментировал свой переход в «Зенит»

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Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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The Guardian (Великобритания): действительно ли доклад о вмешательстве России является предостережением? Британия отказалась от защиты своей демократии (The Guardian)

В недавно опубликованном докладе о вмешательстве России нарисована мрачная картина британской демократии.
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Общество

Водителя «Фургаломобиля» в Хабаровске арестовали на восемь суток

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Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
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Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
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В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения

Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Министерство иностранных дел РФ ответило на претензии Военно-морских сил США по ледоколу "Иван Папанин".
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Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

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