Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:03, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14
Общество
В Госдуме поддержали идею продлить выплаты 10 тыс. руб. на август
В июне и июле 2020 года по поручению президента России Владимира Путина семьи получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей (всего по 20 тысяч рублей) на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
9111.ru 03:26
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:47
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Кино
Ланина рассказала, как снималась постельная сцена с Певцовым
Российская актриса Алина Ланина рассказала в интервью StarHit о съемках постельной сцены с актером Дмитрием Певцовым в фильме "На Париж".
РЕН ТВ 20:29
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Кино
Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
Mockva.ru 12:20
Здоровье
В Оренбуржье у четырёх человек выявлен клещевой вирусный энцефалит
Оренбург, 28 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Оренбургской области на сегодняшний день (с 12 марта 2020 года) четыре человека заболели клещевым вирусным энцефалитом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
REGNUM 01:36
Армия и оружие
В Японии обсуждают стратегию национальной безопасности
По иронии судьбы, отказ от программы Aegis Ashore, которая должна была стать «щитом» в американо-японской стратегии «щитов и копий», может привести к тому, что Япония приобретет свое собственное копье в виде ракетного ударного потенциала.
ИА Красная Весна вчера в 15:23
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Экономика
Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону
Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону.
Lenta.ru 22:43
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru 20:20
Политика
Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК 20:05
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Авто
Audi равняется на Tesla в разработке электромобилей
Чтобы сократить разрыв, Дюсманн создал новую группу, которая займётся разработкой «инновационной модели для Audi быстро и без бюрократических проволочек».
3DNews 06:07
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
Общество
В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры
К работе вновь приступили все сферы бизнеса: заведения общепита, детские образовательные учреждения, гостиницы, бассейны и сауны, аттракционы, кинотеатры, а также детские сады.
Российская газета 22:13
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Космонавт Иван Вагнер сфотографировал рассвет над Байкалом
Иркутск Сегодня 22:45
Игры
Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft
Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru 10:45
Здоровье
В Волгоградской области у 2096 человек диагностирована пневмония
2096 человек в Волгоградской области находятся на лечении с пневмонией. Из них 114 пациентов – в реанимации, 18 – на ИВЛ.
РИАЦ 07:23