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ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом

Новые значения надбавок будут применяться к кредитам, выданным с 1 августа 2021 года.
ТАСС
Повышение надбавок понизит стимулы банков наращивать кредитование, выдавая ипотеки с низким первоначальным взносом.
Smotrim.ru
"Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20% в качестве первого взноса", — предполагает она.
ПРАЙМ
Эксперты не исключают, что ужесточение ипотеки приведет к повышению нагрузки на капитал банков.
РИА Новости

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