ТАССЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносомНовые значения надбавок будут применяться к кредитам, выданным с 1 августа 2021 года.ТАССПовышение надбавок понизит стимулы банков наращивать кредитование, выдавая ипотеки с низким первоначальным взносом.Smotrim.ru"Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20% в качестве первого взноса", — предполагает она.ПРАЙМЭксперты не исключают, что ужесточение ипотеки приведет к повышению нагрузки на капитал банков.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГТРК ЧувашияГТРК ЧувашияФинансовая газетаЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаKonkurent.ruIrkutskMediaФАНLife.ruГазета.RuСолёнка.рфЭкономика сегодняРадио Комсомольская правдаТелеканал 360°Пятый каналНародные новостиПодробнее о событииВыплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августаРИА Новости01:00Россиян предупредили о возможном росте ипотечных ставок в августеТелеканал 360°23:22Эксперт: С августа повысится объем первоначального взноса по ипотекеIrkutskMedia28 июля в 21:30В России ужесточили правила выдачи ипотекиLenta.ru19:43За все расплатятся заемщики: эксперт оценил новые правила выдачи ипотечных займовРадио Комсомольская правда29 июля в 04:43ЦБ РФ с 1 августа 2021 года ужесточит регулирование выдачи ипотеки для россиянСолёнка.рф29 июля в 01:58С 1 августа вводятся более строгие правила выдачи ипотекиSmotrim.ru19:49Показать ещёОценить109Поделиться