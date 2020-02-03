Финансы
РосбалтЦентробанк резко повысил курсы евро и доллара
Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов после пятничного обвала
Интерфаксвчера в 02:31
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:46, Ашберн
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Авто
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Футбол
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Железнодорожники в первом матче по пенальти уступили сербскому "Партизану", а "Спартак" был сильнее "Ростова".
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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К звезде «Зачарованных» Шэннен Доэрти вернулся рак в последней стадии
48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» сообщила, что у нее нашли рак молочной железы четвертой степени.
Хоккей
Третьяк заявил о намерении ФХР создать Российскую лигу
Федерация хоккея России (ФХР) планирует создать Российскую лигу. Об этом 4 февраля заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Общество
Скидку 50% введут на оплату штрафов по 60% статей нового КоАП
Именно столько нарушений по статьям нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в процентном соотношении можно будет оплатить со скидкой 50%, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
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Нападающий Фёдор Смолов: с детства следил за «Сельтой»
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Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
Армия и оружие
Россия отреагирует на весенние учения НАТО в Европе
Россия будет реагировать на военные учения НАТО в Европе, которые запланированы на весну этого года.
Футбол
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Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.