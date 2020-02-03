Финансы

РосбалтРосбалтЦентробанк резко повысил курсы евро и доллара

Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:46, Ашберн
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Именно столько нарушений по статьям нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в процентном соотношении можно будет оплатить со скидкой 50%, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
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