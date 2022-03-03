КоммерсантъЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на 10 рубЦентробанк (ЦБ) России повысил на завтра, 4 марта, официальный курс доллара на 8 руб. 50 коп., до 111,75 руб./$.КоммерсантъКурс евро — на 9 руб. 46 коп., до 124,01 руб./€, следует из данных регулятора.КоммерсантъКурс рубля резко упал после объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине.Телеканал 360°На максимуме курс доллара поднимался до 118,15 рублей, евро — до 124,75 рублей.Телеканал 360°Читать далееСвернутьМИР 24МИР 24Новый ДеньТелеканал 360°ИА Красная ВеснаСобеседникВзгляд-инфоФАНStolica58.ruПенза-Взгляд9111.ruФорпост Северо-ЗападЭкономика сегодняРБК ИнвестицииПодробнее о событииЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на 10 рубКоммерсантъ06:25ЦБ установил курс доллара и евро на 4 мартаРБК Инвестиции06:34Центробанк повысил курс доллара и евро на 10 рублейStolica58.ru28 февраля в 22:00Центробанк опубликовал курс доллара и евро к рублю на 3 мартаMisanec.ru18:14Официальный курс доллара и евро резко вырос по отношению к рублюПенза-Взглядвчера в 06:21ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 марта9111.ru1 марта в 07:02ЦБ РФ установил курс доллара на 4 марта 111,76 руб., евро — 124,02 рубИА Красная Весна06:27Показать ещёОценить53Поделиться