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ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на 10 руб

Центробанк (ЦБ) России повысил на завтра, 4 марта, официальный курс доллара на 8 руб. 50 коп., до 111,75 руб./$.
Коммерсантъ
Курс евро — на 9 руб. 46 коп., до 124,01 руб./€, следует из данных
 регулятора.
Коммерсантъ
Курс рубля резко упал после объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине.
Телеканал 360°
На максимуме курс доллара поднимался до 118,15 рублей, евро — до 124,75 рублей.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на 10 руб
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Центробанк повысил курс доллара и евро на 10 рублей
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Официальный курс доллара и евро резко вырос по отношению к рублю
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ЦБ РФ установил курс доллара на 4 марта 111,76 руб., евро — 124,02 руб
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