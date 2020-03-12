Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 13 марта

Доллар подорожал на 2,56 рубля – до 74,03 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на пятницу, 13 марта. Курс евро по сравнению с показателем на четверг поднялся на 2,64 рубля – до 83,66 рубля.
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 13 марта

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Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
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