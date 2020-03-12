Финансы
Экономика сегодняЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 13 марта
Доллар подорожал на 2,56 рубля – до 74,03 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на пятницу, 13 марта. Курс евро по сравнению с показателем на четверг поднялся на 2,64 рубля – до 83,66 рубля.
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Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию
Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.
Экономика
Индексы Уолл-стрит обрушились на открытии
Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 18:35 — REGNUM Фондовый рынок США понес значительные потери уже на открытии торгов 12 марта, основные индексы рынка обрушились на 7−8%.
Общество
Санкции против «дочки» «Роснефти» ввели в США
По информации американского минфина, именно TNK Trading International SA стала осуществлять логистические операции с венесуэльской нефтью после того, как 18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading SA.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Экономика
Кудрин предупредил о возможном росте бедности
Россия в 2020 году может столкнуться с ростом уровня бедности, заявил председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
Происшествия
Минобороны сообщило о гибели в ДТП российского военного в Сирии
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Душа". Режиссерами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
Футбол
Мовсесьян назначен и. о. главы селекционного отдела ЦСКА
Исполняющим обязанности селекционного отдела московского ЦСКА назначен Андрей Мовсесьян.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Политика
Украина разорвала договор об аренде участков с посольством РФ
Горсовет Киева расторг договоры аренды земельных участков с российским посольством. Об этом передает агентство "Укринформ".
Армия и оружие
США признали беззащитность перед ядерным вооружением России
У Соединенных Штатов нет средств противоракетной обороны (ПРО), которые позволили бы защититься от имеющихся у России ядерных вооружений, и Вашингтон не планирует создавать такие средства, заявил директор агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Культура
Какие оригинальные сериалы покажет «Кинопоиск HD» от «Яндекса»
Видеосервис «Кинопоиск HD» (входит в «Яндекс») в марте начинает показывать по подписке первые сериалы, снятые по заказу этой платформы.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Происшествия
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
Происшествия
В Иванове задержали предполагаемых убийц 13-летнего мальчика
Силовики в Ивановской области задержали подозреваемых в убийстве пропавшего 13-летнего мальчика, поиски которого продолжались более двух недель.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.