Доллар подорожал на 2,56 рубля – до 74,03 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на пятницу, 13 марта. Курс евро по сравнению с показателем на четверг поднялся на 2,64 рубля – до 83,66 рубля.

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 13 марта

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