Финансы
Аргументы и ФактыЦБ повысил официальные курсы евро и доллара на 11 марта
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,0164 рубля до 81,8588 рубля, а доллар подорожал на 4,5033 рубля до 72,0208 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
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Комментарии
Политика
Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
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Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
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Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Примечательно, что об уходе из сериала Людмилы Артемьевой Федор Добронравов не слышал.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи
Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
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В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Футбол
Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.
Политика
Путин пообещал повторить ВОВ в случае нападения на РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть.
Происшествия
Пилоты дальней авиации сдавали зачеты по тактике за деньги
Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit
Американские тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, предназначенные для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия, переброшены на Азорские острова, принадлежащие Португалии.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха вспомнил бескрайние просторы Забайкальского края
Российский певец и поэт, участник проекта «Фабрика звёзд» Стас Пьеха вспомнил про «бескрайние просторы Забайкалья», перечисляя красивые места России, интервью с артистом опубликовало 9 марта РИА Новости.
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Политика
Появился текст Конституции со всеми изменениями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Общество
Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне
Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Здоровье
Врач назвал вредным для здоровья частое мытье рук
Врач уточнил, что частое мытье рук повреждает кожу, поскольку таким действием обладают гели и мыла.
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
«Лейпциг» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил во встрече со счетом 3:0.
Гаджеты
Появились фото материнской платы на чипсете AMD B550
Фирма SOYO выпустила материнскую плату на базе нового «красного» чипсета В550 (не путать с улучшенной версией В450, который самым непостижимым образом получил индекс В550А), полноценно поддерживающую PCI Express 4.0, как и все чипсеты 500-й серии.
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.