Финансы
ВедомостиЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей
Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
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Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей
Московский Комсомолец20 марта в 07:27
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет
У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Происшествия
В Брянске задержали адвоката при получении взятки
Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Футбол
Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса
Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Политика
Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Энергетика
«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию
Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
Происшествия
В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП
Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Общество
На два года закрыть границы может Евросоюз
Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Экономика
Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса
Минфин подготовил поправки в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), где предложил разрешить изменять сроки и цены госконтрактов из-за пандемии коронавируса.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Экономика
Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает нынешний кризис нестандартным, поэтому предсказать его последствия сейчас затруднительно.
Общество
В России будет ужесточена ответственность за нарушение карантина
В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину
Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Энергетика
Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%
В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей.
Происшествия
Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
ЖКХ
Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.