Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 24 марта

9111.ru08:02

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро к рублю

Пенза-взгляд20 марта в 07:47

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,84 руб., евро — на 2,55 руб

Rambler News Service06:50

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,8 рубля, евро — на 2,6

Банки.ру06:40

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 07:27
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Комментарии

Здоровье

Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Росбалт 10:49
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Происшествия

В Брянске задержали адвоката при получении взятки

Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.
ТАСС 07:52
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Футбол

Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса

Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».
Lenta.ru 10:50
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 20 марта в 09:10
Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 10:42
Энергетика

«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
РБК 11:03
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 08:05
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Общество

На два года закрыть границы может Евросоюз

Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Вечерний курьер 04:06
Экономика

Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса

Минфин подготовил поправки в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), где предложил разрешить изменять сроки и цены госконтрактов из-за пандемии коронавируса.
РБК 11:06
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Экономика

Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает нынешний кризис нестандартным, поэтому предсказать его последствия сейчас затруднительно.
ТАСС 09:40
Общество

В России будет ужесточена ответственность за нарушение карантина

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Общество

СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 11:08
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Футбол

Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:40
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Энергетика

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель.
RT на русском 06:57
Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 21 марта в 11:16
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ 10:02
Финансы

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей.
РЕН ТВ 08:55
Происшествия

Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
REGNUM 09:22
ЖКХ

Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
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