Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Происшествия В Брянске задержали адвоката при получении взятки Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Футбол Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».

Происшествия В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Общество На два года закрыть границы может Евросоюз Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.

Экономика Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса Минфин подготовил поправки в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), где предложил разрешить изменять сроки и цены госконтрактов из-за пандемии коронавируса.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Общество Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.

Экономика Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает нынешний кризис нестандартным, поэтому предсказать его последствия сейчас затруднительно.

Общество В России будет ужесточена ответственность за нарушение карантина В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.

Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Происшествия Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.