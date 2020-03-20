Финансы
ВедомостиЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей
Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
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Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей
Московский Комсомолец20 марта в 07:27
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Комментарии
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Общество
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