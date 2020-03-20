Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
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ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

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Официальный курс доллара превысил 80 рублей

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Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Lenta.ru07:37

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,8 рубля, евро — на 2,6

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Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро к рублю

Пенза-взгляд20 марта в 07:47

Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 07:27
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Трансляция виртуального Гран-при Бахрейна велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на сервисах YouTube, Facebook и Twitch.
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Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома

1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
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GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

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Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
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Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
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Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

По предварительным данным, политик набрал 56,5 процента голосов. Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье.
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Голливудский фильм «Волк с Уолл-стрит» с участием Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Мэттью Макконахи возглавил рейтинг иностранных кинокартин с наибольшим количеством бранных слов.
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Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
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Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

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Доктор Мясников еще в ноябре предположил появление нового типа гриппа

Доктор Александр Мясников в ноябре опубликовал пост в своем Instagram, где спрогнозировал появление нового вируса.
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