Финансы
ПрофильБанк России установил официальный курс доллара выше 80 рублей
Центральный банк установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2,8372 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро вырос на 2,5498 рубля, до 86,705 рубля, следует из данных на сайте ЦБ.
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Общество
Воробьев обратил внимание на важность поддержки пожилых из‑за распространения коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в понедельник совещание с руководящим составом регионального правительства, в ходе которого обсудил дополнительные меры адресной социальной поддержки граждан в период карантина.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Футбол
Артем Милевский: Кто начнет чихать, несем градусник — не до шуток
Украинский форвард Артем Милевский брестского Динамо, которое участвует в единственном продолжающемся чемпионате в Европе, первенстве Белоруссии заявил, что решение о проведении соревнований принимают не футболисты.
Космос
До начала апреля над Уралом будет пролетать МКС
В России начался сезон видимости пролётов Международной космической станции.
Общество
Правительство РФ допустило увеличение нагрузки на ось транспортного средства сверх ранее положенных 44 тонн
Правительство РФ постановлением от 31.01.2020 года «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» допустило увеличение нагрузки на ось транспортного средства сверх ранее положенных 44 тонн при условии промерзания грунта под дорожным полотном на 0,4 метра и более.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Футбол
«Сочи» собирается предложить Кокорину полноценный контракт
Руководство «Сочи» намерено предложить форварду Александру Кокорину после истечения арендного соглашения новый полноценный контракт.
Общество
В Ульяновской области планируют ввести домашний режим для пенсионеров
Ульяновск, 23 марта 2020, 20:56 — REGNUM В Ульяновской области рассматривается вопрос о введении домашнего режима для пожилых граждан по примеру Москвы.
Общество
На Украине выявили десять новых случаев коронавируса
На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Биатлон
Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон
Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Мария Захарова ответила на слова журналиста таблоида Bild о Сергее Лаврове цитатой министра.
Политика
Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий
Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Кардиолог из Испании Пабло Канепа сказал, что для того, чтобы свести к минимуму риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и отказаться от вредной пищи.
Экономика
Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса
Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Футбол
Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»
Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Музыка
Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»
Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию
Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Общество
Минпромторг организует новую службу доставки средств защиты
Министерство промышленности и торговли России в связи с угрозой распространения коронавируса намерено создать логистическую сеть, которая позволит осуществлять доставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) от производителя напрямую потребителю.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Политика
Решение о сроках голосования по Конституции примут до конца марта
Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что решение о сроках проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет принято до конца марта на основе рекомендаций компетентных службы.
Шоу-бизнес
«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки
Ранее кубинская модель делилась с Криворотовым, что экс-супруг не давал ей развода и даже прибегал к шантажу, грозя депортацией из страны.