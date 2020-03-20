Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.

Общество Получен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Здоровье Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».

Общество В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Общество В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.