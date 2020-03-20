Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
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Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Lenta.ru07:37

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,8 рубля, евро — на 2,6

Банки.ру06:40

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро к рублю

Пенза-взгляд20 марта в 07:47

Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 07:27
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Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка.
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Дипломатическая миссия выполнена: как Рига и Киев менялись репатриантами

Поезд с Украины прибыл вовремя и доставил в Ригу всего 18 пассажиров.
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В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
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Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

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Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
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Ракета с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура

В субботу, 21 марта, с космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".
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Valve рассказала, почему отказалась от Half-Life 2: Episode 3

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78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
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Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

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В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
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Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

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В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

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ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
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В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
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Американский рынок акций растерял весь набранный при Трампе рост

Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в стране Дональда Трампа.
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
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Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Богатые жители России скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
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Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса.
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Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
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Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Российские власти на полгода освободят от необходимости продлевать лицензию некоторые компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с проектом постановления источник.
Газета.Ru 15:44
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В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
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Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

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Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

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Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

Советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо уволили с занимаемой должности.
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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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