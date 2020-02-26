25 февраля курс евро в ходе торгов Московской биржи впервые с начала декабря 2019 года превысил 71 руб. Кроме того, биржевой курс доллара впервые с начала октября превысил 65 руб. Ранее Минфин России улучшил прогноз по курсу рубля в 2020 году.

ЦБ повысил официальный курс евро более чем на 1 рубль

Общество Коронавирус диагностировали у украинки в Италии В среду украинку отправили в больницу, где у нее были взяты анализы на коронавирус, которые дали положительный результат.

Общество ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии «В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».

Политика Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).

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Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.