Финансы
Rambler News ServiceЦБ повысил официальный курс евро более чем на 1 рубль
25 февраля курс евро в ходе торгов Московской биржи впервые с начала декабря 2019 года превысил 71 руб. Кроме того, биржевой курс доллара впервые с начала октября превысил 65 руб. Ранее Минфин России улучшил прогноз по курсу рубля в 2020 году.
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Общество
Коронавирус диагностировали у украинки в Италии
В среду украинку отправили в больницу, где у нее были взяты анализы на коронавирус, которые дали положительный результат.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
Общество
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Политика
Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Футбол
Гвардиола: «Сити» пропустил тогда, когда был лучше «Реала» по игре
Да, "Сити" пропустил тогда, когда был лучше мадридцев по игре. Когда лучше был "Реал", мы забили - таков футбол.
Общество
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Транспорт
В Нижегородской области 80 мостов требуют ремонта или реконструкции
По словам губернатора Глеба Никитина, в ремонте или реконструкции нуждаются 75 объектов, пять мостовых сооружений необходимо возвести вновь.
Авто
Где в России продаются самые доступные кроссоверы
Кроссоверы (SUV) занимают 18,7% рынка авто с пробегом в стране. Их средняя цена составляет 827 тысяч рублей.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Здоровье
Более половины россиян боятся заболеть коронавирусом
Около половины россиян (52%) опасаются заболеть коронавирусной инфекцией.
Политика
«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию
СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций
Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND.
Армия и оружие
США и НАТО отдаляют цель создания мира без ядерного оружия, заявил Небензя
Угрозы со стороны США и НАТО в адрес других стран препятствуют создания мира, свободного от ядерного оружия, заявил 26 февраля постпред России при ООН Василий Небензя.
Общество
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Здоровье
Счетная палата нашла причину плохого обслуживания россиян в больницах
Дефицит высококвалифицированных врачей негативно сказывается на качестве медицинского обслуживания в России, следует из отчета Счетной палаты.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве
Пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Политика
Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Космос
Второй естественный спутник появился у Земли
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Армия и оружие
США провели учения на случай российского ядерного удара
В рамках военных учений армией США был имитирован ядерный удар со стороны России и приняты ответные действия.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.