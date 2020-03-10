Финансы

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuОфициальный курс евро вырос на 6 рублей

Резкое падение рубля произошло в минувший понедельник в ходе торгов на фоне снижения цен на нефть на 30%. Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
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Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

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Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

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