Финансы

НТВНТВЦБ повысил официальный курс евро на 6 рублей

Курс доллара к рублю вырос на 4 рубля 50 копеек — до 72,02 руб. Евро подорожал на 6,02 рубля и стал стоить 81,86 руб. Напомним, рубль резко подешевел по отношению к американской и европейской валютам после сильнейшего обвала цен на нефть, произошедшего 9 марта.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новости07:58

ЦБ повысил официальный курс доллара до 72,02 руб., евро — до 81,86 руб

Коммерсантъ07:58

Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

Известия07:14

Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей

Российская газета07:25

Официальный курс евро прибавил 6,02 рубля

News.ru07:13

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Газета.Ru07:02

Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда07:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:20, Ашберн

Комментарии

Общество

В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды

Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
REGNUM 06:40
Политика

Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
FlashNord 09:34
Политика

Крашенинников объяснил норму о президентских сроках

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются.
Российская газета 12:27
Армия и оружие

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
Российская газета 06:50
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Политика

Шойгу обсудил обстановку в Идлибе с министром обороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 10 марта провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба Минобороны.
РБК 13:15
Экономика

АТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты

С 12 до 17 марта внутренний курс евро IATA составит 82 рубля, доллара – 72,5 рубля.
Форпост Северо-Запад 09:22
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

РИА Новости 13:00
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Музыка

На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Известия 08:26
Футбол

Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф

Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Sport24.ru 12:21
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян.
Деловое.ТВ 01:37
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
РИА Новости 08:25
Хоккей

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ

iReactor 02:54
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 13:05
Армия и оружие

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Зенитные комплексы «Бук-М2Э» Сирии сбили 20 беспилотников Турции.
Мой Брянск вчера в 12:56
Армия и оружие

США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
RT на русском 12:26
Политика

Эрдоган предложил Путину нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем предложении президенту России Владимиру Путину касательно совместной разработки месторождений нефти в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Военное дело 08:33
Политика

Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
ProstoProSport 12:27
Гаджеты

Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли

По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Srnsk 08 марта в 11:06
Футбол

Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»

Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
ProstoProSport 04:51
Политика

Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы

Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
Деловое.ТВ 09:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Соколовский пришел на юбилей Риты Дакоты и поцеловал ее бойфренда

9 марта Рита отметила свой юбилей — певице исполнилось 30 лет.
Woman.ru 03:39
Культура

Пятичасовой фильм про Эрмитаж сняли одним кадром на iPhone 11

Уникальность видео заключается в том, что снято оно на камеру iPhone 11 Pro Max — без монтажа и на одном заряде аккумулятора смартфона.
Live24 04:17
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Общество

Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске

По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
РИА Новости 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное