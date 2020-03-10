Финансы
НТВЦБ повысил официальный курс евро на 6 рублей
Курс доллара к рублю вырос на 4 рубля 50 копеек — до 72,02 руб. Евро подорожал на 6,02 рубля и стал стоить 81,86 руб. Напомним, рубль резко подешевел по отношению к американской и европейской валютам после сильнейшего обвала цен на нефть, произошедшего 9 марта.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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