Курс доллара к рублю вырос на 4 рубля 50 копеек — до 72,02 руб. Евро подорожал на 6,02 рубля и стал стоить 81,86 руб. Напомним, рубль резко подешевел по отношению к американской и европейской валютам после сильнейшего обвала цен на нефть, произошедшего 9 марта.

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