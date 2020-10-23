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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил прогноз по цене нефти Urals в 2020 году до $41 с $38

Деловое.ТВ
ПРАЙМ
Znak.com
Коммерсантъ
РИА Новости
В 2022 году ЦБ ожидает стоимость Urals на уровне $45 за баррель, в 2023 году - $50 за баррель.В источнике
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News.ru

Банк России повысил прогноз нефти Urals в 2020 году

News.ru07:00
Банки.ру

Банк России повысил прогноз цены на нефть марки Urals на 2020— 2021 годы

Банки.ру06:49
ПРАЙМ

Банк России повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2020 год

ПРАЙМ06:51
ТАСС

ЦБ повысил прогноз по цене нефти Urals в 2020 году до $41 с $38

ТАСС06:51
Forbes

Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до $44 за баррель в 2021 году

Forbes20:26
Центр энергетической экспертизы

Всемирный банк вслед за МВФ повысил прогноз цены на нефть

Центр энергетической экспертизы20:14
Коммерсантъ

ВБ оценил влияние пандемии на рынки сырья

Коммерсантъ17:58

Музыкант Шнуров высмеял Пригожина и Валерию за фото из Дубая

47-летний эпатажный певец иронично заявил, что Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин всеми силами демонстрируют, как российские звезды эстрады борются с кризисом — и отдыхают не на Мальдивах где-нибудь, а всего лишь в «бедненьком» Дубае.
Музыкант Шнуров высмеял Пригожина и Валерию за фото из Дубая
Shraibikus Newsвчера в 15:03

Moody’s сохранило негативный прогноз по развитию банковского сектора

21 октября 2020 года стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12-18 месяцев.
Саминвесторвчера в 03:12

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 90,41 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 94,21 копейки — до 90,4142 рубля, курс доллара снизился на 61,42 копейки, до 76,4667 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ06:55

МИД призвал срочно вывести иностранных боевиков из Карабаха

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов провел в пятницу встречу с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнули необходимость вывода из зоны конфликта боевиков из стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
РИА Новости07:03

Госдума поддержала проект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года

По словам последнего, дачная амнистия в России действует почти 14 лет и за это время позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права больше чем на 13 миллионов объектов недвижимости.
Говорит Москвавчера в 08:31

В Белоруссии полиция задержала школьника за публикацию данных о силовиках

По словам Чемодановой, подросток объяснил, что в августе с ним связались неизвестные и предложили администрировать канал с публикацией данных силовиков, причем без оригинальных постов, делая лишь репосты другого канала, «Каратели Беларуси».
Ведомости06:57

Суд арестовал Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена

Накануне Прохоров рассказал РИА Новости, что отпущенный судом под домашний арест Быков снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания краевого главка МВД в Красноярске по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова.
РИА Новости06:47

Восточное Средиземноморье: Турция начинает новые учения и грозит войной, если Греция расширит свои морские границы (Al Jazeera, Катар)

Турция начала новые военные маневры в Восточном Средиземноморье и предупредила о возможной войне, если Греция расширит свои морские границы, сообщает «Аль-Джазира».
ИноСМИ04:50