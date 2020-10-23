47-летний эпатажный певец иронично заявил, что Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин всеми силами демонстрируют, как российские звезды эстрады борются с кризисом — и отдыхают не на Мальдивах где-нибудь, а всего лишь в «бедненьком» Дубае.
21 октября 2020 года стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12-18 месяцев.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 94,21 копейки — до 90,4142 рубля, курс доллара снизился на 61,42 копейки, до 76,4667 рубля, следует из данных Банка России.
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов провел в пятницу встречу с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнули необходимость вывода из зоны конфликта боевиков из стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
По словам Чемодановой, подросток объяснил, что в августе с ним связались неизвестные и предложили администрировать канал с публикацией данных силовиков, причем без оригинальных постов, делая лишь репосты другого канала, «Каратели Беларуси».
Накануне Прохоров рассказал РИА Новости, что отпущенный судом под домашний арест Быков снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания краевого главка МВД в Красноярске по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова.