Музыкант Шнуров высмеял Пригожина и Валерию за фото из Дубая

47-летний эпатажный певец иронично заявил, что Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин всеми силами демонстрируют, как российские звезды эстрады борются с кризисом — и отдыхают не на Мальдивах где-нибудь, а всего лишь в «бедненьком» Дубае.