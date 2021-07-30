"Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года", - указано в сообщении.
Банк России объясняет необходимость такого шага тем, что в условиях восстановления экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.
Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями выхода на просрочку, отмечают в ЦБ.
Было обнаружено, что Новая Зеландия обладает наибольшим потенциалом выживания относительно невредимой из-за ее геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильных сельскохозяйственных земель и низкой плотности населения.