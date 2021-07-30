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ЦБ повысит макропруденциальные требования по необеспеченным потребкредитам

"Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года", - указано в сообщении.
ТАСС
Банк России объясняет необходимость такого шага тем, что в условиях восстановления экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.
РИА Новости
В частности, в мае 2021 года задолженность россиян по необеспеченным займам выросла на 2,2 процента, а в июне — на 2%.
Московский Комсомолец
Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями выхода на просрочку, отмечают в ЦБ.
ТАСС

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