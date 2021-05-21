ЦБ повысит требования к выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом
Центральный банк России принял решение с 1 августа ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом.
Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года.
ЦБ отмечает, что банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%), что повышает их уязвимость к возможным шокам.
Повышение надбавок к коэффициентам риска означает, что в целом банки будут или чаще отказывать закредитованным гражданам в кредите, или предлагать более высокие ставки по ипотеке с первым взносом менее 20%.
С чего всё началось
Совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, говорится
в сообщении регулятора.