Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ повысит требования к выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом

Центральный банк России принял решение с 1 августа ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом.
Известия
Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года.
ТАСС
ЦБ отмечает, что банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%), что повышает их уязвимость к возможным шокам.
Интерфакс
Повышение надбавок к коэффициентам риска означает, что в целом банки будут или чаще отказывать закредитованным гражданам в кредите, или предлагать более высокие ставки по ипотеке с первым взносом менее 20%.
Российская газета

С чего всё началось

Совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, говорится
 в сообщении регулятора.

Подробнее о событии

ЦБ задумался над ужесточением выдачи ипотеки закредитованным россиянам

РИА Новости11:09

ЦБ решил ужесточить ограничения в ипотечном кредитовании

РБК12:01

Банк России ужесточит регулирование по ряду ипотечных кредитов

ПРАЙМ11:25

Ипотечникам закручивают гайки: ЦБ готовит новые меры

Царьград12:30

Банк России решил ужесточить регулирование ипотеки с 1 августа

Российская газета11:09

ЦБ РФ начал принимать меры по охлаждению рынка ипотеки

Интерфакс11:05

Центробанк ужесточит с 1 августа регулирование ипотеки

Московский Комсомолец10:54
Интересное

Компания Nissan начала онлайн-продажи автомобилей в России

Как отмечает пресс-служба марки Nissan, онлайн-шоурум стал новым уровнем в развитии цифровых продуктов бренда, так как инструмент сочетает в себе всё, что может заинтересовать действующих и потенциальных владельцев автомобилей Nissan: от знакомства с моделями машин до выбора необходимой комплектации и подбора индивидуального финансового предложения.
Тарантас Ньюсвчера в 04:29

«Камаз» планирует вложить 4.5 млрд рублей в два проекта в Башкортостане

"Камаз" планирует модернизировать производство автобусов на предприятии "Нефаз" в Башкирии, также создать технопарк в Туймазах, направив на эти проекты 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служюа правительства республики в пятницу.
ТАСС12:04