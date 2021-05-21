Компания Nissan начала онлайн-продажи автомобилей в России

Как отмечает пресс-служба марки Nissan, онлайн-шоурум стал новым уровнем в развитии цифровых продуктов бренда, так как инструмент сочетает в себе всё, что может заинтересовать действующих и потенциальных владельцев автомобилей Nissan: от знакомства с моделями машин до выбора необходимой комплектации и подбора индивидуального финансового предложения.