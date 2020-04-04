с чего всё началось

Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Наука Американцы: не Ухань является источником COVID-19 Научный журнал Nature Medicine пишет: хотя в Ухане и появились первые случаи заболевания, это не указывает, что первоисточник находится именно там.

Экономика Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.

Политика Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

Политика МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях» Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

Общество Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.

Общество Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Религия У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.