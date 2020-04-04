Коронавирус
Газета.RuЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газетавчера в 12:39
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Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Российская газетавчера в 12:39
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Наука
Американцы: не Ухань является источником COVID-19
Научный журнал Nature Medicine пишет: хотя в Ухане и появились первые случаи заболевания, это не указывает, что первоисточник находится именно там.
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
Общество
Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы
Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Гаджеты
Официальное изображение нового iPhone SE 2020
Футбол
Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток
Футболиста "Манчестер Сити" Кайла Уокера накажут за вызов проституток, сообщает Mirror.
Общество
Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов
Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Здоровье
В Роспотребнадзоре не заметили взрывного роста заражения коронавирусом
Попова уточнила, что на данном этапе в стране наблюдается экспоненциальный, а не взрывной рост числа инфицированных.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
ПАО Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
Экономика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
Культура
Детям расскажут в Эрмитаже об авторской кукле в историческом костюме и памятниках Древней Ассирии
В воскресенье в 16.00 Эрмитаж запустит новую специальную программу к выставке памятников Древней Ассирии.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Здоровье
Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус
Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.