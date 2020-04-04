Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

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ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБКвчера в 17:38

Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Lenta.ruвчера в 14:04

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Наука

Американцы: не Ухань является источником COVID-19

Научный журнал Nature Medicine пишет: хотя в Ухане и появились первые случаи заболевания, это не указывает, что первоисточник находится именно там.
Московский Комсомолец 00:59
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
RT на русском 14:07
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Общество

Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 16:41
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
РИА Новости 14:00
Общество

Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы

Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Открытый Нижний 07:51
Гаджеты

Официальное изображение нового iPhone SE 2020

Srnsk вчера в 09:05
Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Футболиста "Манчестер Сити" Кайла Уокера накажут за вызов проституток, сообщает Mirror.
Газета.Ru 13:18
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.
РБК 13:28
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Здоровье

В Роспотребнадзоре не заметили взрывного роста заражения коронавирусом

Попова уточнила, что на данном этапе в стране наблюдается экспоненциальный, а не взрывной рост числа инфицированных.
Моя Москва.онлайн 09:39
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Авто

Обновленный Audi Q7 появился в России

Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Автоновости дня 03 апреля в 05:20
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

ПАО Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 03 апреля в 12:26
Экономика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 13:28
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Культура

Детям расскажут в Эрмитаже об авторской кукле в историческом костюме и памятниках Древней Ассирии

В воскресенье в 16.00 Эрмитаж запустит новую специальную программу к выставке памятников Древней Ассирии.
Интерфакс - Россия 03 апреля в 04:51
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Московский Комсомолец 04:17
Здоровье

Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Невские Новости 12:22
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