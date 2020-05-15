Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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В ЦБ рассказали о недобросовестном поведении некоторых банков

News.ru11:03

ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

Lenta.ru13:05

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

РБК11:12

ЦБ: банки и МФО не разъясняют разницу между кредитными каникулами и реструктуризацией

Коммерсантъ14:30

ЦБ обнаружил попытки обмана граждан при предоставлении кредитных каникул

Известия09:58

Банк России направил письмо финорганизациям с требованием устранить нарушения при выдаче кредитных каникул гражданам

Долг.рф08:52

Банк России выявил недостатки при предоставлении гражданам кредитных каникул

АК&М08:23
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Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Газета.Ru 15:16
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений.
Lenta.ru 15:00
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Физики создали когерентный лидар нового поколения

Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови.
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В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Хоккей

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Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, сказал Овечкин в прямом эфире Instagram певца Тимати.
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Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Политика

Чехия возмутилась из-за осквернения памятника легионерам в России

В Челябинске неизвестные повредили памятник чехословацким легионерам, погибшим в России. Посольство Чехии выразило протест.
News.ru 10:00
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Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
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Общество

Мэр Геленджика назвал условия отдыха на пляжах города

ИА Красная Весна 15:22
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Политика

Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
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Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.
Известия 15:37
Общество

Прокуратура не нашла нарушений в госпитале «Ленэкспо»

В ходе проверки временного госпиталя для заболевших COVID-19 в "Ленэкспо" нарушений не выявлено, сообщили в прокуратуре Петербурга.
DP.RU 10:37
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Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Андрей Топчу: «Набрал семь кило за сборы с Яковенко. Вот такая была фармподдержка»

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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США

Президент США Дональд Трамп потребовал допросить экс-президента Барака Обаму в сенате США.
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Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) рекомендуется возобновить с 21 июня.
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Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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В Госдуме назвали срок укрепления рубля

Глава Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал срок укрепления рубля.
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В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом.
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