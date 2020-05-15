Экономика
Lenta.ruЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Газета.Ru 15:16
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под санкции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений.
Lenta.ru 15:00
Наука
Физики создали когерентный лидар нового поколения
Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
N+1 08:30
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови.
Piter.tv 09:42
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Хоккей
Овечкин: «Думаю, сезон НХЛ возобновится в июле»
Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, сказал Овечкин в прямом эфире Instagram певца Тимати.
Sport.ru 15:14
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Политика
Чехия возмутилась из-за осквернения памятника легионерам в России
В Челябинске неизвестные повредили памятник чехословацким легионерам, погибшим в России. Посольство Чехии выразило протест.
News.ru 10:00
Общество
Мэр Геленджика назвал условия отдыха на пляжах города
ИА Красная Весна 15:22
Политика
Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков
Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.
Известия 15:37
Общество
Прокуратура не нашла нарушений в госпитале «Ленэкспо»
В ходе проверки временного госпиталя для заболевших COVID-19 в "Ленэкспо" нарушений не выявлено, сообщили в прокуратуре Петербурга.
DP.RU 10:37
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Футбол
Андрей Топчу: «Набрал семь кило за сборы с Яковенко. Вот такая была фармподдержка»
Матч ТВ 13:31
Политика
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США
Президент США Дональд Трамп потребовал допросить экс-президента Барака Обаму в сенате США.
Деловое.ТВ 06:00
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) рекомендуется возобновить с 21 июня.
РБК 07:05
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня вчера в 05:10
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Экономика
В Госдуме назвали срок укрепления рубля
Глава Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал срок укрепления рубля.
ФедералПресс 02:22
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом.
РБК 14:44