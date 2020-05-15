Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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В ЦБ рассказали о недобросовестном поведении некоторых банков

News.ru11:03

ЦБ выявил попытки обмана заемщиков при предоставлении кредитных каникул

Pravda.Ru13:00

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

РБК11:12

ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

Lenta.ru13:05

ЦБ обнаружил попытки обмана граждан при предоставлении кредитных каникул

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Банк России направил письмо финорганизациям с требованием устранить нарушения при выдаче кредитных каникул гражданам

Долг.рф08:52

Банк России выявил недостатки при предоставлении гражданам кредитных каникул

АК&М08:23
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
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В московской Коммунарке возле оптового рынка "Фуд-Сити" десятки торговцев-мигрантов устроили акцию протеста - они были недовольны тем, что им якобы повысили арендную плату на торговые места.
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