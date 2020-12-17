Банк России предлагает предоставить потребителям финансовых услуг возможность отказаться от любых навязанных продуктов в течение двух недель с момента оформления потребительского кредита. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

С чего всё началось ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней. РБК 16:00

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