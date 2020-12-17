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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ предлагает давать 14 дней на отказ от сопутствующих кредиту услуг

Банк России предлагает предоставить потребителям финансовых услуг возможность отказаться от любых навязанных продуктов в течение двух недель с момента оформления потребительского кредита. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней.
РБК16:00
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РБК

ФНС увидит WebMoney, ₽1,5 трлн забрали из банков. Главные новости РБК

РБК00:41
URA.Ru

Россияне смогут отказываться от навязанных банками услуг

URA.Ru02:44
Банки.ру

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Банки.ру00:18
ПРАЙМ

ЦБ поможет россиянам отказаться от навязанных при кредитовании услуг

ПРАЙМ03:26
Коммерсантъ

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг

Коммерсантъ21:58
Forbes

ЦБ предложил распространить период охлаждения для страховок на все допуслуги к кредитам

Forbes20:14
Телеканал 360°

На отказ от любых навязанных по кредиту услуг дадут 14 дней

Телеканал 360°19:30

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