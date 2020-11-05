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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Коммерсантъ
РБК
RuNews24.ru
Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Участники рынка и частные инвесторы еще обсуждают детали долгосрочного ИИС третьего типа, а также последствия ликвидации самого популярного ИИС первого типа, как регулятор предложил новый тип — для накоплений на образование и связанные с ним расходы.
Коммерсантъ17:00
Подробнее о событии
Интерфакс

ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Интерфакс01:23
Саминвестор

ЦБ предложил создать образовательный тип ИИС

Саминвестор04:11
РБК

ЦБ предложил новый ИИС — на образование. Он может принадлежать ребенку

РБК03:28
RuNews24.ru

Центробанк предложит накопить на образование детей

RuNews24.ru05:42
Forbes

ЦБ задумался о новом типе инвестиционного счета для накопления на образование ребенка

Forbes01:06
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Коммерсантъ17:00
Давыдов.Индекс

Об усилиях Минфина по вытягиванию россиян на инвестрынок

Давыдов.Индексвчера в 06:58

Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
Обследования Навального в России не выявили у него отравления
RT на русском04:31

Песков не стал комментировать заявление Нарышкина о сакральной жертве среди оппозиции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что западные спецслужбы планировали принести в сакральную жертву одного из лидеров российской оппозиции.
Песков не стал комментировать заявление Нарышкина о сакральной жертве среди оппозиции
Коммерсантъ05:54

Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%

Регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, до 20%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.
ТАСС05:00

Экс-президент Косово взят под стражу по делу о военных преступлениях

Бывший президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи задержан и взят под стражу в Гааге, говорится на сайте Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово.
Ведомости01:10

Казахстан и Россия перенесли форум сотрудничества из-за коронавируса

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - сказал пресс-секретарь.
Газета.Ru06:57

Роман Широков признал вину в деле об избиении арбитра

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков полностью признал вину по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова и просит рассмотреть дело в особом порядке, который гарантирует более мягкое наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Лялин.
РИА Новости02:37