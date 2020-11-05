ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС
Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС
Участники рынка и частные инвесторы еще обсуждают детали долгосрочного ИИС третьего типа, а также последствия ликвидации самого популярного ИИС первого типа, как регулятор предложил новый тип — для накоплений на образование и связанные с ним расходы.
Коммерсантъ17:00
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