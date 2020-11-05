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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Участники рынка и частные инвесторы еще обсуждают детали долгосрочного ИИС третьего типа, а также последствия ликвидации самого популярного ИИС первого типа, как регулятор предложил новый тип — для накоплений на образование и связанные с ним расходы.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ.
Коммерсантъвчера в 17:00
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Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Коммерсантъвчера в 17:00
ФАН

Банк России выдвинул идею образовательного инвестиционного счета

ФАНвчера в 07:30
РБК

ЦБ предложил новый ИИС — на образование. Он может принадлежать ребенку

РБКвчера в 03:28
Интерфакс

ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Интерфаксвчера в 01:23
Ведомости

ЦБ разрабатывает концепцию нового ИИС на образование

Ведомостивчера в 07:57
Давыдов.Индекс

Об усилиях Минфина по вытягиванию россиян на инвестрынок

Давыдов.Индекс5 ноября в 06:58
Золотухинская жизнь

Куряне осваивают новые финансовые инструменты

Золотухинская жизнь5 ноября в 04:26

Сборная России по хоккею молодежным составом победила Финляндию

Встреча завершилась со счётом 6:2 Руководство Федерации хоккея России решило отправить на матч стартового этапа Еврохоккейтура «Кубка Карьяла» в Хельсинки молодёжную сборную (спортсменов в возрасте до 20 лет).
Сборная России по хоккею молодежным составом победила Финляндию
Центральная Служба Новостей23:55

Джонни Депп отказался от роли в новом фильме после проигрыша в суде дела о клевете

Актер Джонни Депп решил отказаться от роли в фильме "Фантастические твари и где они обитают - 3" (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3) после того, как на текущей неделе Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете против британской газеты The Sun, которая утверждала, что артист избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд.
ТАССвчера в 13:52

Кировская область получила средства на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом

Власти Кировской области направят 47,5 млн рублей на обеспечение препаратами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, сообщается в пятницу на сайте правительства области.
ТАССвчера в 04:31

Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку

Мошенники часто звонят россиянам, но бросают трубку, не получив ответа, так они пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
РИА Новости20:10

Главврач лечившей Навального больницы возглавил минздрав Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил на должность руководителя регионального минздрава Александра Мураховского — главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, в которую в конце августа поступил оппозиционер Алексей Навальный.
РБК02:00

Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок выразил мнение, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском01:01

Рубль усилил колебания против доллара

Курс доллара к рублю на завершающейся укороченной рабочей неделе опять продемонстрировал высокую волатильность, расширив диапазон колебаний — до более чем 4 рублей против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМвчера в 11:13