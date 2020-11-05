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Участники рынка и частные инвесторы еще обсуждают детали долгосрочного ИИС третьего типа, а также последствия ликвидации самого популярного ИИС первого типа, как регулятор предложил новый тип — для накоплений на образование и связанные с ним расходы.

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