Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.

«В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня, мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря», — предложила Юдаева.

ЦБ предлагает отсрочить передачу денег от продажи Сбербанка в бюджет

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