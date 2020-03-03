Экономика

REGNUMREGNUMЦБ предлагает отсрочить передачу денег от продажи Сбербанка в бюджет

«В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня, мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря», — предложила Юдаева.
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Владимир Колычев
Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК вчера в 04:19

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