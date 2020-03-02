Экономика
REGNUMЦБ предлагает отсрочить передачу денег от продажи Сбербанка в бюджет
«В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня, мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря», — предложила Юдаева.
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Экс-командир украинского батальона "Айдар" Сергей Мельничук обнародовал видеозапись, сделанную им на телефон в одном из отделений полиции Греции, куда мужчина был задержан сотрудниками греческих спецслужб вместе с беременной супругой и сыном.
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Президент России Владимир Путин назвал текущий уровень цен на нефть приемлемым для России.
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Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 30 тысяч рублей.
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Боец РФ смешанного стиля Магомед Анкалаев на первой минуте поединка нокаутировал молдавского бойца Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169.
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Слухи: в сериале «Сокол и Зимний солдат» покажут первого мутанта во вселенной Marvel
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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
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В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
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