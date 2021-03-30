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Коммерсантъ

ЦБ предлагает продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов, которая позволяет заемщикам снизить процентную ставку при заболевании коронавирусом или снижении доходов до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.В источнике
Российская газета
URA.Ru
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ЦБ предлагает продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов

Коммерсантъвчера в 12:46

ЦБ порекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов

Forbesвчера в 12:15

Без штрафа и упрека

Российская газетавчера в 12:00

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ЦБ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов россиян до 1 июля

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ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля

ТАССвчера в 11:21
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