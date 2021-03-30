ЦБ предлагает продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов, которая позволяет заемщикам снизить процентную ставку при заболевании коронавирусом или снижении доходов до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.В источнике
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ЦБ предлагает продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов
Коммерсантъвчера в 12:46