Экономика
Фонтанка.РуЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей
Еще одну попытку популяризировать свою систему быстрых платежей предпринял Банк России. Для этого регулятор предлагает проводить через сервис выплаты из бюджета в адрес физических лиц. В первую очередь это будет касаться пенсий и пособий, сообщает 24 октября РБК со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.РБК00:00
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