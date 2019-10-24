В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.

с чего всё началось

Еще одну попытку популяризировать свою систему быстрых платежей предпринял Банк России. Для этого регулятор предлагает проводить через сервис выплаты из бюджета в адрес физических лиц. В первую очередь это будет касаться пенсий и пособий, сообщает 24 октября РБК со ссылкой на документ.

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